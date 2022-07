O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) estabeleceu o tempo mais rápido da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, o 10.º da temporada na Fórmula 1, em Silverstone, seguido dos britânicos Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), segundo e terceiros, respetivamente, num fim-de-semana em que ambos correm “em casa”.

Depois de a pista ter secado na sequência de uma primeira sessão de treinos marcada pela chuva, Sainz, com pneus macios novos, marcou a melhor volta em 1:28.942 minutos. Hamilton gastou mais 0.163 segundos e Norris mais 0.176 segundos. O top-5 da segunda sessão ficou completo com o atual campeão do mundo e líder do Mundial, Max Verstappen (Red Bull, com mais 0.207 segundos) e Charles Leclerc, da Ferrari, com mais 0.462 segundos do que o colega de equipa.

Fernando Alonso (Alpine), Sergio Pérez (Red Bull), George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) e Lance Stroll (Aston Martin) fecharam o top-10 do segundo treino, todos abaixo do segundo 30.

A segunda sessão permitiu alguma normalidade face à primeira, marcada pela chuva persistente que fez com que apenas dez dos 20 pilotos marcassem um tempo de volta.

Com pneus intermédios, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, estabeleceu o melhor tempo da primeira sessão, em 1:42.249 minutos, mas longe dos resultados globais que se registariam horas mais tarde na segunda. O finlandês seria, depois, 11.º na sessão seguinte.

No sábado, a terceira sessão de treinos livres está marcada para as 12 horas e a qualificação para as 15 horas. A corrida é às 15 horas de domingo.