Há imagens que nunca pensaríamos ver. Esta é uma delas. Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula Um, correu na tarde de domingo em Silverstone e depois da prova esteve a apanhar o lixo acumulado na bancada principal do mítico traçado inglês.



Não há engano. A iniciativa nasceu num grupo de fãs de Vettel e o piloto alemão associou-se sem problemas a ela. Mesmo depois de uma corrida que ficou completamente estragada com um pião na fase inicial. Vettel acabou por desistir à 40ª volta, quando rodava no 17º lugar.



Vários dos elementos desta task force muito especial colocaram fotos com Vettel nas redes sociais e há mesmo um vídeo que mostra o trabalho do piloto da Aston Martin.



VÍDEO: Vettel a apanhar o lixo de Silverstone