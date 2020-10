Num dos maiores clássicos do futebol francês, Lyon e Marselha empataram esta noite a uma bola, em jogo da sexta jornada da Liga francesa.

Dimitri Payet deu vantagem à equipa orientada por André Villas-Boas aos 16 minutos, após assistência de Thauvin, mas foi expulso três minutos depois e deixou o Marselha a jogar com menos um.

Quem aproveitou foi o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, que chegou ao empate pouco depois aos 28 minutos: Aouar, de penálti, igualou a partida para os homens da casa.

Com este resultado, o Marselha está no décimo lugar, com nove pontos. O Lyon é 14.º, com sete.