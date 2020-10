Depois da goleada pesada do Manchester United frente ao Tottenham, o dia na Premier League ainda reservou outra surpresa: o campeão Liverpool, com Diogo Jota a titular, caiu com estrondo no Villa Park, frente ao Aston Villa, e perdeu por 7-2 (veja aqui todos os golos do jogo)! Sim, sete.

Watkins, com um hat-trick, foi o principal destaque dos villans: o avançado de 24 anos marcou aos quatro, aos 22 e aos 39 minutos.

Grealish, como sempre, brilhou também a grande altura. O capitão da equipa orientada Dean Smith bisou na partida, aos 66 e 75 minutos, e ainda assistiu Barkley, aos 55 minutos. O outro golo do Villa foi apontado por McGinn, aos 35 minutos.

Do lado do Liverpool, foi uma estreia a titular amarga para Diogo Jota nos reds. Salah, com um bis, aos 33 e 60 minutos, evitou que a humilhação fosse ainda maior.

Refira-se que, com este resultado, o Aston Villa segue em segundo lugar, com três vitórias em outros tantos jogos. O Liverpool tem os mesmos nove pontos, mas tem mais um jogo.