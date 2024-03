Antoine Kombouaré é o novo treinador do Nantes, em substituição de Jocelyn Gourvennec, informou o clube esta terça-feira.

O técnico caledoniano volta à equipa francesa, ele que a tinha comandado entre 2020/21 e 2022/23, tendo conquistado uma Taça de França, apenas a quarta na história do clube.

«Antoine Kombouaré está de volta às margens do Erdre. Apaixonado pelo Clube, aquele que lhe deu a oportunidade de dar os primeiros passos profissionais e sob o qual disputou mais de 200 partidas em todas as competições entre 1983 e 1990, o caledoniano aceitou assumir um novo desafio na Cidade dos Duques da Bretanha», pode ler-se no comunicado oficial.

Juntamente com antigo jogador estará também na equipa técnica os adjuntos Guillaume Marie, Yves Bertucci, Michel Dufour, Willy Grondin e Robin Freneau.

Relativamente à classificação, o Nantes está em 16.º lugar do campeonato francês, com 25 pontos, em zona do playoff de despromoção.