Num jogo louco, o Lille, orientado por Paulo Fonseca, venceu o Mónaco por 4-3, na jornada 12 da Ligue 1. Ao intervalo, eram já quatro os golos marcados.

Alexsandro abriu o marcador aos 22 minutos para a formação de Fonseca, mas Caio Henrique empatou pouco depois, aos 34.

Remy Cabella voltou a dar vantagem aos homens da casa, mas os monegascos ainda conseguiram ir em igualdade para o intervalo: foi Disasi a fazer o 2-2 aos 44 minutos.

No reatar do desafio, Ben Yedder colocou a equipa do Mónaco pela primeira vez em vantagem, mas a resposta do Lille foi forte: menos de dez minutos volvidos, aos 62, Cabella bisou para o 3-3 e aos 71 minutos, André Gomes – lançado a titular por Fonseca, tal como Tiago Djaló – assistiu Jonathan Bamba para o 4-3 final.

Com este resultado, o Lille ultrapassa precisamente o Mónaco e sobe ao sexto lugar, com 22 pontos.

Em Troyes, Rony Lopes marcou no empate da equipa local (que também contou com Abdu Conté) diante do Lorient, a duas bolas. O português fez o 2-1 no encontro aos 61 minutos, antes de Boisgard ter empatado a nove minutos dos 90.

Já o Rennes, com Xeka a titular, venceu em casa do Angers (2-1), com golos de Gouiri (43m) e Majer (90+2m). O golo do clube visitado foi anotado por Salama (53m).

Por sua vez, Pereira Lage participou no triunfo do Brest ante o Clermont, por 3-1 – golos de Del Castillo (14m), Honorat (53m) e Le Douaron (67m), antes do golo de honra do Clermont, por Allevinah.