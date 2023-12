O Paris Saint-Germain vai subir ao relvado, este domingo (12h00), no campo do Le Havre, com onze coreanos, ou melhor, com onze jogadores com os nomes escritos em coreano, entre os quais os portugueses Danilo Pereira e Vitinha (Gonçalo Ramos começa no banco).

Acompanhe aqui o Le Havre-PSG AO VIVO com vídeos dos golos

Numa ação de marketing, como foco na Coreia do Sul, um mercado com um público-alvo de 79 milhões de pessoas, o líder da liga francesa traduziu os nomes dos jogadores que vão participar no jogo da 14.ª jornada da liga francesa.

Um onze que conta apenas com um coreano de raiz, Lee Kang-in, que vai jogar de início, este domingo, certamente, com mais facilidade em identificar os companheiros em campo.