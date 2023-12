Algum dia teria de ser: chegou ao fim a espetacular invencibilidade do Nice, na liga francesa.

A formação do sul de França foi a Nantes perder por 1-0 e falhou a ultrapassagem, ainda que à condição, ao líder Paris Saint-Germain.

Foi o jogo de estreia do novo treinador do Nantes, Jocelyn Gourvennec, que substituiu no cargo Pierre Aristouy. O Nantes foi mais eficaz do que o Nice e venceu com um golo de Florent Mollet, aos 25 minutos.

Desta forma, o Nice permanece na segunda posição da Ligue 1, com 29 pontos, menos um do que o PSG, que joga com o le Havre, nesta 14ª jornada, e pode escapar.

Já o Nantes ascendeu à oitava posição, com 18.