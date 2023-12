É curta a viagem entre San Sebastián e Pamplona: pouco mais de 80 km. É maior a distãncia futebolística entre a Real Sociedad e o Osasuna. Pelo menos, em teoria. O sexto classificado visitava o 15º, quase com o dobro dos pontos. Na prática, não se notou.

A Real Sociedad entrou no jogo distraída e sofreu um golo logo no segundo minuto, com a sua defesa a facilitar o trabalho a Moi Gómez, muito bem assistido pelo croata Budimir.

A equipa de Imanol Alguacil, com o seo onze de gala, lançou-se ao ataque, mas esbarrou numa equipa bem organizada e, acima de tudo, num guarda-redes inspirado. Sergio Herrera fez uma grande exibição.

Só mesmo um daqueles remates explosivos de Sadiq (tomou-lhe o gosto!) do meio da rua conseguiu bater o ‘portero’ do Osasuna. Sadiq empatou o jogo aos 41 minutos.

A segunda parte teve algumas ocasiões de golo, em especial para os visitantes, mas ninguém conseguiu marcar.

André Silva voltou a jogar, após a lesão, sendo a última aposta do técnico da Real a sair do banco, aos 88 minutos.

Com este empate, a Real Sociedad deixou fugir o rival Athletic Bilbao e ainda pode perder o sexto lugar para o Bétis nesta jornada.

O Osasuna chegou aos 15 pontos e subiu, pelo menos temporariamente, à 13ª posição.