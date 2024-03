O Marselha foi ao campo do Clermont Foot, último classificado da liga francesa, arrancar uma goleada tranquila, por 5-1, em jogo da 24.ª jornada, que lhe permite voltar, pelo menos à condição, aos lugares de acesso à Europa.

A equipa do Vélodrome adiantou-se no marcador, aos 23 minutos, com um golo de Ndiaye, mas depois sentiu dificuldades em criar novas oportunidades, até ao intervalo, apesar da elevada posse de bola.

A equipa a casa ainda empatou o jogo no início da segunda parte, aos 53 minutos, por Boutobba, mas depois o Marselha arrancou definitivamente para a goleada com golos de Aubameyang (59m), Clauss (67m), Luis Henrique (80m) e Moumbagna (90m).

Com esta vitória, o Marselha chega aos 36 pontos e ultrapassa, de uma assentada, Reims, Rennes e Lens, para subir até ao sexto lugar, o último que dá acesso às competições europeias. O Clermont Foot, por seu lado, continua na posição de lanterna vermelha, com apenas 17 pontos.

A classificação da liga francesa