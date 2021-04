Sem Gelson Martins, em isolamento devido a infeção por covid-19, e com Florentino no banco de suplentes, o Mónaco venceu fora o Angers por 1-0 e somou a quinta vitória consecutiva para a Liga francesa.

Wissam Ben Yedder, homem-golo da equipa orientada por Niko Kovac, foi o autor do único golo do jogo, aos 79 minutos.

O Mónaco está em franca ascensão na Liga francesa e está neste momento, ainda que à condição, no segundo lugar da prova com 71 pontos, apenas menos um do que o Paris Saint-Germain. O Lille, que era líder à entrada da 34.ª jornada, é agora terceiro, tendo de vencer ainda nesta domingo o Lyon (4.º) para regressar ao primeiro lugar.

Outros resultados da Liga francesa:

Nice-Montpellier, 3-1

Estrasburgo-Nantes, 1-2

Rennes-Dijon, 5-1

Lorient-Bordéus, 4-1

Lens-Nîmes, 2-1