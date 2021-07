O Marselha anunciou esta quinta-feira as saídas de Yohann Pelé, Valère Germain, Sauf-Eddine Khaoui e Yuto Nagatomo do clube.

Numa nota nas redes sociais, o emblema francês agradeceu aos quatro jogadores e desejou-lhes boa sorte para o futuro.

Do quarteto, só Sauf-Eddine Khaoui não tem mais de 30 anos, ele que soma 26 primaveras completadas.

𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶 💙🙏

Thank you and good luck to 𝐘𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐏𝐞𝐥𝐞́, 𝐕𝐚𝐥𝐞̀𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐢𝐧, 𝐒𝐚𝐢𝐟-𝐄𝐝𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐡𝐚𝐨𝐮𝐢 and 𝐘𝐮𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨𝐦𝐨 as they depart Marseille today. pic.twitter.com/EaIBuTfyK2