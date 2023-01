A justiça francesa abriu um inquérito contra o presidente da Federação Francesa de Futebol por assédio moral e sexual, informou nesta terça-feira o Ministério Público de Paris, citado pela AFP.

A investigação surge na sequência do depoimento de Sonia Souid, uma representante de vários jogadores internacionais franceses que na semana passada lançou várias acusações contra Noël Le Graët.

«Disse-me na cara, no apartamento dele, muito claramente, que se pretendia contar com a sua ajuda teria de ‘ir para a panela’ [expressão francesa, que significa, entre outras, a obrigatoriedade de aceitar um ato sexual]», revelou Souid, em entrevista ao diário desportivo L'Équipe e à rádio RMC.

O inquérito foi aberto menos de uma semana após a decisão do Comité Executivo de afastar o líder federativo, que entretanto foi substituído de forma interina pelo vice-presidente Philippe Diallo já depois de declarações sobre Zinedine Zidane que fizeram correr muita tinta desde o futebol ao setor político.

«É importante que o Comité Executivo da FFF avalie bem a situação, num momento de reflexão que o convido a ter», declarou Amélie Oudéa-Castera, ministra dos Desportos, antes da reunião do órgão federativo, assinalando que existem membros no seu seio com capacidade para «colocar esta federação no bom caminho».

A governante apontou ainda para algumas frases polémicas do dirigente em relação a fenómenos de racismo e homofobia no futebol, considerando que as mesmas «podem chocar as comunidades», além de prejudicarem a imagem de França.