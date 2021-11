O Rennes foi vencer ao campo do Lorient, por 2-0, em jogo da 15.ª jornada da liga francesa, e destacou-se no segundo lugar da classificação, a doze pontos do líder Paris Saint-Germain, numa ronda em que os históricos Monaco e Bordéus voltaram a perder pontos.

Numa jornada em que o PSG somou mais três pontos e já tem uma vantagem de doze pontos, o Rennes é agora o líder dos perseguidores, tirando máximo proveito do deslize do Nice que, na véspera, foi surpreendido em casa pelo Metz (0-1).

A jogar no campo do Lorient, o Rennes venceu com dois golos separados por apenas três minutos, já no último quarto de hora, com Laborde a abrir o marcador, aos 75 minutos, antes de Doku dobrar a vantagem aos 78.

Em sentido contrário, o Monaco, a jogar em casa, voltou a marcar passo ao não conseguir melhor do que um empate diante do Estrasburgo (1-1). Com Gelson Martins no banco (só foi chamado ao jogo aos 70 minutos), a equipa do Principado adiantou-se no marcador mesmo no final da primeira parte, com um golo de Bem Yedder, mas, logo a abrir o segundo tempo, consentiu o empate, com Ajorque a converter uma grande penalidade.

Pior do que o Monaco está o Bordéus que, também a jogar em casa, perdeu diante do Brest (1-2). Os girondinos, com Ricardo Mangas no lado esquerdo da defesa, até estiveram a ganhar, com um golo de Gregersen (42m), mas depois permitiram a reviravolta dos visitantes, com um «bis» de Douaron (59 e 66m) em poucos minutos.

Ainda este sábado, o Reims venceu o Clermont Foot (1-0) com um golo solitário de Konan marcado já em tempo de compensação.

Confira a classificação da liga francesa