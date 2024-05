A final da Taça de França deste sábado pode estar em risco, depois dos adeptos do Paris Saint-Germain e Lyon terem entrado em confrontos numa portagem da auto-estrada, a cerca de 40 quilómetros de Lille, local onde se vai realizar a final.

Segundo o Le Parisien, os confrontos ocorreram este sábado, com dois autocarros que transportavam adeptos a ficaram em chamas, perto da portagem de Fresnes-lès-Montauban, onde se iam reunir os adeptos do clube de Paris.

A polícia esperava controlar a situação sem qualquer problema, mas os confrontos despoletaram de imediato na chegada dos adeptos do PSG, momento em que os apoiantes do Lyon estavam do outro lado da estrada à espera dos rivais. A situação tomou proporções inesperadas e, segundo a mesma fonte, só com utilização de gás lacrimogêneo, por parte das autoridades, é que os ânimos acalmaram.

«A interrupção da circulação na autoestrada A1 nos dois sentidos de circulação na barreira de portagem de Fresnes-lès-Montauban», pode ler-se no comunicado oficial da Prefeitura da região.

O clube parisiense «deplora e condena esta violência» e refere que os autocarros de Lyon não deveriam ter feito o mesmo percurso do PSG, mas alteraram o percurso para poupar tempo.

As autoridades estão a estudar as opções e, por motivos de segurança, ainda não há certezas quanto à realização da final.