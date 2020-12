Com uma cabeçada de José Fonte, o Lille bateu o Bordéus por 2-1 e chegou ao topo da classificação da liga francesa, com mais um ponto do que o Paris Saint-Germain que, ainda este domingo, recebe o Lyon.

Ainda sem Renato Sanches, a recuperar de lesão, os Dogues entraram melhor no jogo e chegaram à vantagem, aos 17 minutos, com Ikoné a lançar Jonathan Bamba que rematou cruzado, com a bola a bater no poste antes de entrar. O Bordéus, a atravessar uma boa fase na época, reagiu bem e chegou ao empate, aos 29 minutos, com um golo de Toma Basic, na sequência de um canto de Bem Arfa.

No entanto, mesmo antes do intervalo, a equipa da casa recuperou a vantagem com o tal golo de José Fonte, também na sequência de um pontapé de canto, neste caso marcado por Ikoné, com o internacional português, desmarcado, a desviar de cabeça para as redes de Benoit Costil.

O jogo seguiu, depois, intenso na segunda parte, com oportunidades nas duas balizas, com Xeka a entrar nos últimos doze minutos, mas no final valeu mesmo o golo de Fonte que rendeu três preciosos pontos ao Lille.

Os Dogues destacam-se, assim, no topo da classificação, com mais um ponto do que o PSG, mais dois do que o Marselha e mais três do que Lyon e Montpellier.

Veja o golo de José Fonte: