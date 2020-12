Pedro Mendes fez este sábado um golo na vitória do Montpellier sobre o Lens, por 3-2, o que permitiu à sua equipa apanhar o Lille e o Lyon no terceiro lugar.

O tento do central luso surgiu quando decorria o minuto 26, já depois de o avançado inglês Stephy Mavidid (16) ter dado vantagem ao Montpellier.

A reação eficaz do Lens, com alguma sorte à mistura, impediu a tranquilidade do Montpellier, ao anular a desvantagem, graças a um autogolo do guardião Omlin (36) e à grande penalidade convertida por Kakuta (50).

O avançado Gaetan Laborde (69) viria a marcar o golo decisivo e a garantir ao conjunto do sul de França o 3-2 final, que permite à equipa faer os mesmos 26 pontos de Lille e Lyon, que ainda vão entrar em campo nesta ronda.