O Paris Saint-Germain divulgou esta terça-feira aqueles que vão ser os seus novos equipamentos para a temporada 2020/21. Para celebrar os cinquenta anos de existência, o clube fez regressar a camisola icónica usada por lendas do clube como Ronaldinho ou Pedro Pauleta.

A camisola é repartida em três riscas verticais, sendo a central vermelha e as laterais azuis escuras, separadas por um pormenor branco, de acordo com as cores tradicionais do emblema parisiense.

Os novos equipamentos foram inspirados em Daniel Hecter, designer francês que teve o seu papel na fundação do clube e que desenhou os equipamentos de 1998.