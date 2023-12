O Marselha recebeu e venceu na noite desta quarta-feira o Lyon, em partida atrasada da 10.ª jornada da Liga francesa. Recorde-se que este encontro foi adiado depois de a comitiva visitante ser atacada pelos adeptos do Marselha na chegada ao Vélodrome.

Os portugueses Vitinha, nos marselheses, e Anthony Lopes e Diego Moreira, do Lyon, foram titulares e o ex-Braga abriu o marcador à passagem do 21 minutos. Pela esquerda do ataque, Aubamayeng entregou ao internacional luso, que, no coração da área, não perdoou. Foi apenas o 3.º golo de Vitinha em 13 jogos na Liga francesa.

Com o Lyon atordoado, e numa jogada semelhante aos 25', Aubameyang voltou a ganhar metros à esquerda, picou para o segundo poste, onde Michael Murilo agradeceu a inspiração do gabonês.

Ao intervalo, o ambiente no Vélodrome, em noite de duelo histórico, era, naturalmente, de festa.

No reatar da partida, o Marselha permaneceu dominador, e o derradeiro golo acabou por surgir, de novo com Vitinha na jogada. Desta feita pela direita, e em disputa com o defesa contrário, o sub-21 português, na linha de fundo, calibrou o passe para a entrada da área onde surgiu o veloz Aubameyang, que, assim, selou um jogo a roçar a perfeição. O gabonês deixou a partida aos 72', numa noite que fez lembrar os anos em Londres ou Dortmund.

Por sua vez, Vitinha recebeu ordem de substituição aos 84 minutos.

O Lyon permanece no fundo da tabela, com sete pontos e oito derrotas. A equipa de Anthony Lopes tem apenas um triunfo no campeonato. Em todo o caso, são quatro os pontos que separam o Lyon de zona segura.

Acima na tabela está o Marselha, com 20 pontos no 8.º posto e a espreitar os lugares europeus.