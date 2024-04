O Lille, de Paulo Fonseca, venceu este domingo na receção ao Estrasburgo (1-0), e consolidou assim o quarto lugar na Ligue 1.

Com Tiago Santos no onze titular – Rafael Fernandes e Tiago Morais não saíram do banco –, a equipa de Paulo Fonseca ganhou vantagem aos 12 minutos, com um golo de Jonathan David, após assistência de Remy Cabella.

Essa vantagem, de resto, não mais fugiu à formação da casa.

Com este resultado, o Lille segue no quarto lugar, com 52 pontos. O Estrasburgo é 13.º, com 36 pontos.

De resto, o Metz triunfou em casa do Le Havre, por 1-0, ao passo que o Montpellier bateu o Reims por 2-1.