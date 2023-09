O Lille, treinado por Paulo Fonseca, regressou hoje às vitórias na Liga francesa, ao impor-se por 1-0 frente ao Montpellier.

A equipa comandada pelo técnico português marcou cedo, logo aos três minutos, através do turco Yusuf Yazici, e depois conseguiu gerir a vantagem até ao final, apesar do 'susto' sofrido aos 88 minutos, com o golo do Montpellier que o VAR reverteu, por fora-de-jogo.

O Lille jogou com os portugueses Tiago Santos e Ivan Cavaleiro de início, enquanto Tiago Djaló não foi opção para Paulo Fonseca por lesão.

Após este triunfo na quarta jornada a equipa do norte de França sobe provisoriamente ao quarto lugar, com sete pontos.

Já o recém-promovido Le Havre derrotou o Lorient, por 3-0, enquanto Reims e Metz empataram a duas bolas. O mesmo resultado da igualdade entre Toulouse e Clermont, mais cedo.

Na Liga francesa, ainda com o Lyon-PSG por disputar, comanda o Mónaco, com 10 pontos, seguido por Marselha, com oito, e Reims, Lille e Brest, todos com sete.

Resultados e classificação da Liga Francesa