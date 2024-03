De reviravolta em reviravolta, o Toulouse vai escalando a tabela da Ligue 1, tendo em vista aquilo que seria um «assalto» épico às vagas UEFA. Na tarde deste domingo, este velho conhecido do Benfica triunfou na receção ao Nice (2-1), em encontro da 24.ª jornada.

Ainda que o avançado nigeriano Moffi tenha adiantado os visitantes, à passagem do oitavo minuto, a resposta guardada pelo «Téfécé» para o segundo tempo foi implacável. Com golos aos 65 e 69m, assinados por Dallinga e Gboho, a turma do espanhol Carles Martínez – que mostrou uma tremenda coesão defensiva e resiliência na reta final do jogo – selou a terceira vitória consecutiva no campeonato, algo inédito na época.

Por isso, sublinhe-se, aquela noite do Benfica em Toulouse poderia ter terminado com contornos bem diferentes, não fosse a (agora rara) ineficácia dos franceses.

Ora, com o triunfo sobre o Nice, o «Téfécé» atinge os 29 pontos, menos sete que o Marselha (6.º), que ocupa a vaga de acesso à Liga Conferência.

Por sua vez, o Nice continua no 5.º lugar, com 40 pontos, falhando o «salto» para a zona Champions e a ultrapassagem a Lille e Mónaco.