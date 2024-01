Chama-se Mathias Pereira Lage, tem 27 anos e joga no Brest.

Filho de pais portugueses, tornou-se notícia por se ter tornado no jogador mais rápido da Liga Francesa, superando Mbappé e Aubameyang. Ao serviço do Brest, Lage atingiu os 36,35 quilómetros por hora no reencontro com o Clermont, a 3 de dezembro.

O luso-descendente ultrapassou nesse jogo - no qual marcou um dos três golos que ajudaram ao triunfo do Brest - as marcas de 36,31 km/h de Mousa al-Tamari e os 36,32 km/h de Warren Kamanzi, que ocupam o segundo e o terceiro postos.

Já a estrela Kylian Mbappé atingiu os 36,07 quilómetros por hora.

Mas quem é, afinal, Mathias Pereira Lage?

Trata-se de um extremo de 27 anos, que nunca passou pelo futebol português como sénior, mas que já foi internacional sub-21 em 2018, fazendo parte de uma geração que tinha também, recorde-se, João Félix, Diogo Jota e Rafael Leão, entre outros.

Quando foi chamado pela primeira vez à seleção portuguesa, de resto, Mathias Pereira Lage causou alguma polémica ao responder em pleno estágio da equipa nacional que ainda não sabia se preferia representar Portugal ou França. O que levou até Pauleta ao treino no dia a seguir para falar com ele.

Uma declaração que foi um erro, admitiu mais tarde.

«Quem escolheria hoje? Escolheria Portugal [em detrimento da seleção francesa]. O facto de me virem buscar à segunda divisão francesa é forte e tenho de retribuir a confiança que me deram», disse em 2020, em entrevista ao jornalista Rémi Martins.

«E claro que Cristiano Ronaldo é um exemplo. Quando vês os seus jogos há um golo em cada remate. Ele tinha mais o jogo que tenho agora quando estava no Manchester United. Não só ele, também o Quaresma quando jogava no FC Porto e explodia tudo. Durante algum tempo, joguei mais no centro e gostava muito do Deco.»

Filho de pais portugueses, despontou no futebol francês pela porta da II Liga, no Clermont, clube no qual concluiu a formação e representou até 2019.

Seguiu-se o salto para a Ligue 1, no Angers e, no verão de 2023, a transferência para o Brest. Esta temporada, Lage, que também atua como médio, leva 13 jogos e dois golos no campeonato, contribuindo para uma campanha surpreendente da equipa do noroeste francês.

Aos 27 anos, Mathias Pereira Lage alimenta de resto um sonho.

«Gosto muito do campeonato português. Seria ideal por mim. Sei que a Liga francesa é muito boa para a minha evolução, mas porque não um dia ir para o estrangeiro. Se já houve ofertas de Portugal? Ofertas não, houve discussões, mas ofertas não.»

O Brest ocupa o quarto lugar do campeonato, com 31 pontos, sendo apenas superado pelo Mónaco, Nice e o líder PSG, que leva 40 pontos.

No que diz respeito à lista de velocistas na primeira volta da Ligue 1, Mbappé é apenas sexto e Aubameyang surge no oitavo lugar, em igualdade com Balogun, do Mónaco. O pódio deste "sprint" é completado por Mousa Tamari, do Montepellier, e Kamanzi, do Toulouse, adversário do Benfica no play-off da Liga Europa.