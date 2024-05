O Saint-Étienne recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Metz, por 2-1, na primeira mão do play-off da liga francesa.

Ibrahim Sissoko e Cardona marcaram os golos da equipa da casa, aos 19m e 80m, respetivamente. Ismael Traore apontou o único golo do Metz, aos 45m.

O Metz, orientado por Laszlo Bölöni, antigo treinador do Sporting, ficou em 16.º lugar da Ligue 1 e foi obrigado a disputar o play-off com o Saint-Étienne, terceiro classificado do segundo escalão.

As duas equipas voltam a encontrar-se no dia 2 de junho, domingo, para disputar um lugar na liga francesa na próxima temporada.