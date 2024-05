O histórico Saint-Étienne ficou mais perto da subida ao principal escalão do futebol francês, ao vencer o Rodez, por 2-0, nas meias-finais do play-off de acesso à Ligue 1.

Irvin Cardona abriu o marcador à passagem dos 64 minutos e Nathanael Mbuku fechou a contagem já em tempo de compensação (90+6m).

Os «les verts», que tinham terminado a segunda divisão no terceiro lugar, vão agora defrontar o Metz, 16.º classificado da Ligue 1, para decidir quem fica com a última vaga no principal escalão. Auxerre e Angers, diga-se, já conseguiram a promoção.