Num jogo que vai ter muitos portugueses, Juan Carlos Unzué, ex-adjunto de Luis Enrique no Barcelona, fez a análise ao embate entre o clube catalão e o Paris Saint-Germain, e deixou uma palavras de apreço direcionadas ao internacional português Vitinha, quando questionado se tinha ficado «surpreendido» com algum jogador.

«Na pré-época, o Vitinha me deu-me a sensação que precisava de muitos toques para encontrar aquele passe que poderia ser letal, mas com o passar da temporada ele está a tocar menos vezes e com mais eficácia», referiu o antigo guarda-redes espanhol, em entrevista ao Mundo Deportivo.

Na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, o PSG recebe o Barcelona, naquela que é a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. No lado do clube francês jogam os portugueses Danilo, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Vitinha, enquanto que no lado da equipa visitante joga João Félix e João Cancelo.