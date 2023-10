Francisco Queta, jovem de 15 anos cujo corpo foi encontrado sem vida no Rio Douro, na noite de sábado, foi homenageado este domingo durante o jogo da equipa sénior do Sporting Clube da Cruz, clube que representava nos escalões de formação.

«Por ti Queta», referiu o emblema portuense, através da rede social Facebook, antes do início do jogo, colocando uma publicação com a constituição da equipa e o nome de cada jogador com o apelido de Francisco.

Já no final da partida ganha por 5-2 ao Perafita B, a contar para a série 1 da 2.ª Divisão distrital, o Sp. Cruz deixou mais uma mensagem de força à família do filho do antigo jogador do FC Porto, Ali Queta, que passou pelos dragões na década de 80.

«Hoje foi muito mais do que três pontos. Muita força para a família do Queta», escreveram.

Segundo o Jornal de Notícias, Francisco desapareceu no sábado, no Areinho, Oliveira do Douro, depois de se ter atirado ao rio com dois amigos. Estes foram salvos por praticantes de desportos náuticos, mas Francisco não sabia nadar e não voltou à superfície, tendo o corpo sido encontrado pelas 22h03.