O movimento «Sou Sporting» vai pedir a convocação de eleições no clube leonino por o médico Frederico Varandas ter sido chamado para combater a pandemia de Covid-19.

Segundo o grupo de sócios esta decisão «impossibilita fisicamente» o presidente de cumprir as funções no Sporting, alegando que, de acordo com os estatutos, tal é motivo para a sua destituição.

«O presidente Frederico Varandas não possui o dom da ubiquidade pelo que é manifesta a impossibilidade física e a situação de incompatibilidade prevista nos Estatutos. Pelo que aguardamos pela convocação da AG estipulada nos Estatutos (nos trinta dias subsequentes à declaração do “estado de emergência”) para que os sócios se possam pronunciar no quadro legal vigente no País», pode ler-se no comunicado.

O movimento «Sou Sporting» pede a realização de eleições para o dia 20 de abril.