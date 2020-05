O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu que o Sporting vai pagar o que deve ao Sp. Braga pela contratação do treinador Rúben Amorim, quase um mês depois de os verde e brancos terem falhado todos os pagamentos pelo atual técnico.

«O Sporting é um clube de bem e cumpre e vai cumprir e vai pagar o Rúben Amorim. Como o Braga, o Sporting tem cinco a seis clubes que não conseguem pagar-lhe agora. Normal, só que o Sporting sabe o que esses clubes estão a sentir e não vou para a praça pública expor esses clubes», considerou o dirigente dos leões, em declarações à SIC.

Dias depois disso, o presidente do Sp. Braga, António Salvador, comentou o assunto, dizendo que os contratos «são para cumprir». Na última semana, o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos leões, Rogério Alves, falou em «diálogos frutíferos» com o Sp. Braga para resolver o pagamento.

Varandas, que também crê que vai demorar «uns bons anos para os grandes voltarem a ter capacidade financeira», abordou também o valor de mercado de um jogador, nesta altura em que o futebol está parado praticamente em todo o mundo, devido à pandemia da covid-19. Para isso, deu o exemplo do médio Bruno Fernandes, recentemente transferido para o Manchester United e cuja transferência está a ser investigada pela FIFA.

«O Bruno Fernandes foi vendido por 55 milhões em janeiro, hoje se calhar o valor dele se calhar é o quê? 30? 20? Ninguém sabe», comparou.

O dirigente dos leões disse ainda que, «mais do que nunca, o Sporting vai ter de viver da formação». «E em boa hora, há dois anos, investimos na formação, identificámos miúdos de 15 e 16 anos, investimos neles, num projeto de crescimento centrado no jogador. Hoje já estiveram no campo principal seis miúdos entre os 17 e 18 anos e vão fazer parte já do plantel principal», antecipou.

O quadro do Benfica no hospital

Frederico Varandas, que esteve recentemente como médico na luta contra a covid-19, contou ainda um episódio caricato à entrada do consultório, que envolveu um quadro do Benfica.

«No meu primeiro serviço de urgência, mal eu chego, tinha um quadro do Benfica. Então, vou organizar o meu computador, olhei para a parede… não sei o que aconteceu e o quadro desapareceu», revelou.