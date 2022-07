João Palhinha estreou-se esta noite como titular no Fulham, num jogo que não correu propriamente bem: os londrinos foram goleados pelo Benfica (5-1) no Algarve.

No final da partida, o internacional português deixou elogios à equipa orientada por Roger Schmidt, mas assumiu que houve algum demérito da formação de Marco Silva.

«O Benfica está a fazer uma excelente equipa, assim como o Sporting. Este ano o campeonato vai ser ainda mais competitivo do que em anos anteriores e ainda bem que assim é, para bem do nosso futebol. Tivemos algum demérito nos golos que sofremos, mas temos de aprender com os erros. O importante é estarmos na máxima força quando a Premier League começar», respondeu, quando questionado sobre o que perspetiva para o campeonato português de 2022/23.

«O Benfica está a passar por um processo de mudança, com um treinador novo. Tem uma excelente equipa, mas agora quero é focar-me no Fulham. A equipa tem muito mais valor do que demonstrou hoje», frisou depois.

Há algumas semanas a viver em Londres, o antigo jogador do Sporting confessou que foi muito bem recebido em Craven Cottage: «A adaptação está a ser boa, toda a gente me recebeu muito bem. Estamos em processo de adaptação de ideias. Jogámos contra uma boa equipa. Sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente e estes momentos também fazem parte do crescimento das equipas.»

Ainda assim Palhinha não esquece os leões: «Vocês já sabem por quem é que eu vou estar a torcer. Espero que seja um campeonato bonito, competitivo. Vou acompanhar o Sporting, como já tenho feito na pré-época. Como disse na despedida, vou levar o Sporting para a vida.»

«É uma equipa que já joga há três anos, já conhece as ideias do treinador. A adaptação é fácil. Deixei lá amigos excecionais e os reforços, como o Trincão, com quem tive o prazer de jogar no Sp. Braga, têm todos muita qualidade e que vão aproveitar as oportunidades», atirou, sobre o conjunto de Ruben Amorim.

Palhinha acedeu aos pedidos benfiquistas

De resto, logo a seguir à conversa com os jornalistas, João Palhinha distribuiu autógrafos e tirou fotografias com os adeptos do Benfica que estavam na zona do autocarro do Fulham. Antes do jogo já tinha acontecido o mesmo, e a exceção foi mesmo durante os 90 minutos em que a bola rolou: aí, o ex-Sporting foi apupado.

