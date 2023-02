O Fulham de Marco Silva somou este sábado a segunda vitória consecutiva no campeonato inglês, ao vencer na 24.ª jornada, na visita ao Brighton, por 1-0.

O golo da vitória dos cottagers só surgiu mesmo ao cair do pano, aos 88 minutos, por intermédio de Solomon. O israelita recebeu um passe do ex-Benfica Carlos Vinícius, correu vários metros e atirou um remate cruzado.

Cédric não saiu do banco, mas João Palhinha foi titular num triunfo que deixa o Fulham no sexto lugar, com 38 pontos, a um dos lugares europeus e a três das posições que dão acesso à Champions. Em sétimo, está o Brighton, que foi ultrapassado precisamente pelo Fulham.

Já o Wolverhampton, com José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes no onze inicial, perdeu em casa com o Bournemouth (1-0).

Marcus Tavernier, aos 49 minutos, apontou o golo que viria a decidir o encontro.

A equipa de Julen Lopetegui é agora 15.ª classificada, com 23 pontos, enquanto o Bournemouth respira melhor na tabela e ocupa a 17.ª posição, com 21.

Também este sábado, o Everton venceu na receção ao Leeds, com um golo de Coleman, aos 64 minutos.

O dérbi entre Brentford e Crystal Palace terminou empatado a uma bola. Eze (69m) marcou para a equipa de Patrick Vieira e Janelt (90+6m) fixou o resultado final.