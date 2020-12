As cerimónias fúnebres de Vítor Oliveira, antigo treinador português que faleceu no último sábado, aos 67 anos, vão realizar-se esta quinta-feira, em Matosinhos.

O corpo do ex-treinador e jogador vai estar em câmara ardente no Tanatório de Matosinhos às 13 horas, três horas antes do funeral, confirmou fonte da família, à Lusa. Este vai acontecer com restrições, no cemitério de Matosinhos, concelho no qual nasceu o técnico que ficou conhecido como o «rei das subidas», pelas 11 equipas que levou da II à I Liga.

No fim-de-semana, Vítor Oliveira foi homenageado com um minuto de silêncio em todos os jogos disputados nas provas profissionais e amadoras do futebol português. A Câmara de Matosinhos decretou também dois dias de luto municipal.

De 1978 a 2020, Vítor Oliveira orientou Famalicão, Portimonense, Maia, Paços de Ferreira, Gil Vicente, V. Guimarães, Académica, União de Leiria, Sp. Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desportivo das Aves, Arouca, União da Madeira e Desportivo de Chaves. Como jogador, de 1970 a 1985, jogo no Leixões, Paredes, Famalicão, Sp. Espinho, Sp. Braga e Portimonense.