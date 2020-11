Antes de iniciar a conferência de antevisão ao duelo com o Moreirense, Pepa dedicou algumas palavras a Vítor Oliveira, sublinhando que, «mais do que chorar a morte, é relembrar a vida e a alegria que tinha e transmitia».

«Não cansa ouvir dos agentes desportivos palavras elogiosas e de carinho para um homem que era fantástico», acrescentou.

Quanto ao duelo com os cónegos, o treinador do Paços de Ferreira assumiu o objetivo de chegar à Taça da Liga e, apesar de bastar o empate, Pepa quer ir mais além.

«Vamos com tudo, mas não vamos cegos. O nosso foco são os três pontos, porque o depois é uma sequência e é a classificação que vai ditar a Taça da Liga», afirmou.

O treinador dos castores criticou ainda o atual modelo da prova, por considerar estar formatado para os denominados grandes.

«Houve uma alteração do formato [da Taça da Liga], algum ajuste de equilíbrio, mas é muito curto e não faz sentido nenhum. Dentro do formato desajustado que já existia, é um pequeno objetivo a curto prazo, mas o principal para nós amanhã [terça-feira] é o campeonato, a vitória, é chegarmos aos 14 pontos, conseguirmos ir para o top cinco, que é algo que ambicionámos muito e, mais uma vez, está à distância de 90 minutos, contra uma equipa forte em sua casa», vincou.

O duelo diante do Moreirense, relativo à sétima ronda do campeonato, foi adiado devido ao surto de covid-19 no emblema de Moreira de Cónegas. Pepa aplaudiu a decisão.

«Ainda bem que o jogo desta jornada foi adiado. Queremos e gostamos de competir 11 para 11 e que estejam na máxima força. Pelo que sei, estão», reconheceu.

O técnico dos castores acredita que o grupo está preparado para «competir para os três pontos em qualquer lugar contra qualquer equipa» e assumiu estar «orgulhoso» pela «qualidade de jogo e seriedade» dos jogadores.

Depois da estreia de César Peixoto em Alvalade, ao comando do Moreirense, Pepa garantiu que o Paços terá de estar «preparado para as «nuances» que ele quer para passar para a equipa e conhecer as individualidades».

O Paços de Ferreira visita o terreno do Moreirense, esta terça-feira, num duelo agendado para as 21h45.