Mário Narciso, selecionador nacional de futebol de praia, em declarações ao Canal 11, após a revalidação do título europeu.

«Os nossos jogos com a Suíça são sempre assim, com muitos golos e pouca diferença. Chegámos a estar por cima, eles viraram, mas é sempre um jogo com muitas emoções. Estou muito satisfeito.»

[jogadores muito experientes que não se cansam de vencer]

«Os jogadores têm a vantagem de ter muita experiencia e continuarem a ser ambiciosos. Por isso é que continuam a vir à seleção».

[primeira competição sem Madjer]

«Temos muito jovens a aparecer, jogadores com muita qualidade. Quando falamos do Madjer, falamos de quem foi várias vezes considerado o melhor do mundo e não é fácil colmatar uma falta dessas. Mas com esta juventude e muito trabalho, esperamos conseguir fazê-lo.»