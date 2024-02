A seleção portuguesa de futebol de praia decide esta segunda-feira, a partir das 13h00, a qualificação para os quartos de final do campeonato do Mundo que está a decorrer nos Emirados Árabes Unidos.

Acompanhe aqui o Omã-Portugal AO VIVO

Depois da vitória sobre o México (8-2) e da derrota diante do Brasil, no prolongamento (2-3), Portugal soma os mesmos três pontos do que Omã e, quem vencer esta terça-feira, segue para os quartos de final da competição.