Hugo Figueiredo, treinador de guarda-redes da equipa feminina do Benfica, foi afastado de funções enquanto decorre um inquérito interno, segundo apurou o Maisfutebol.

Em causa está um encontrão que aquele elemento deu a uma jogadora do Sp. Braga na zona dos bancos, no jogo da Supertaça entre as arsenalistas e as águias.

O técnico já não participou nas rotinas da equipa no regresso aos treinos e vai continuar suspenso até à conclusão do inquérito.

De recordar que a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo a Hugo Figueiredo, após a divulgação de imagens do momento.