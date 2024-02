O Benfica obteve uma difícil vitória na Madeira, batendo o Marítimo por 1-0, este domingo, em jogo da 13ª jornada da Liga de Futebol Feminino.

A avançada brasileira Nycole Raysla marcou o único golo do jogo, a meio da primeira parte, a passe de Andreia Faria. As benfiquistas criaram ocasiões para dilatar a vantagem, mas não foram capazes de concretizar.

Com este resultado, o Benfica regressa ao primeiro lugar, com 31 pontos, mais um do que o Sporting, e ainda têm um jogo em atraso.

O Marítimo caiu para a quinta posição, com 22 pontos, sendo ultrapassado pela formação do Racing Power, que foi a Braga vencer por 1-0.

Nerimar Infante fez o único golo da partida no início da segunda parte.