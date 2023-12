Kika Nazareth já é uma estrela em Portugal, seja pela sua qualidade futebolística ou pela sua personalidade mediática, mas decidiu ser também uma estrela em Espanha, dando nas vistas, com uma bola, nas ruas de Barcelona.

A jogadora do Benfica divulgou um vídeo, durante as suas férias em Barcelona, em que está sentada no chão a dar diversos toques com a bola no ar, naquilo que se torna um espetáculo nas ruas de Barcelona, rodeada por diversas pessoas que pararam para a ver.

Esta época, a internacional de 21 anos, já fez 23 jogos, tendo marcado 16 golos e sete assistências. De recordar que o Benfica vai receber o Barcelona a 31 de janeiro, naquele que é o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.