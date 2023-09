Kika Nazareth, jogadora do Benfica, recebeu o prémio de melhor em campo na final da Supertaça contra o Sporting, mas fez questão de o dar à guarda-redes Lena Pauels.



A guardiã alemã, recorde-se, brilhou no desempate por grandes penalidades ao defender duas das três marcadas pelas leoas (a primeira foi ao lado) e permitiu que as encarnadas levassem o troféu para casa.



Uma prestação que mereceu (o justo) reconhecimento por parte da colega de equipa.