Elisa de Almeida.

Tal como o nome indica, a defesa-central do PSG é lusodescendente, mas ,cresceu em Châtenay-Malabry e sempre jogou em França, além de ter representado as camadas jovens da seleção gaulesa.

Elisa começou no futebol por lazer, ainda ao lado de rapazes, mas nunca experimentou outro desporto e tornar-se profissional foi um passo encarado com naturalidade.

O primeiro clube que representou foi o Juvisy, tendo dado o salto, mais tarde, para o Paris FC. Em 2019/20, chegou ao Montpellier e largou os estudos devido ao ritmo intenso dos treinos. Ainda assim, já confessou que pondera retomar as aulas de marketing e comunicação e, quem sabe, integrar um departamento de comunicação de um clube quando pendurar as chuteiras.

Elisa é uma fã confessa de Cristiano Ronaldo e, por isso, acompanhou a trajetória do internacional português do Real Madrid, onde se apaixonou pela dupla Sergio Ramos-Varane.

A defesa de 25 anos tem também várias superstições, tais como calçar sempre as botas e meias direitas, além de aquecer sem caneleiras.

Elisa não esteve no Europeu feminino no último verão, após o primeiro ano no PSG, mas na temporada transata foi destaque nos parisienses, muito devido ao reencontro com o treinador Gérard Prêcheur. Uma lesão grave de Paulina Dudek abriu-lhe as portas da titularidade e ela agarrou a oportunidade.

O único ponto negativo da temporada, refira-se, foi o cartão vermelho nos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Wolfsburg.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.