Se a Suécia eliminou os Estados Unidos nos oitavos de final do Mundial, em muito o deve à guarda-redes Zecira Musovic. A jogadora do Chelsea foi a principal figura do encontro deste domingo, com uma das melhores exibições da competição, em que travou tudo o que pôde.

Apesar da exibição de alta categoria diante das norte-americanas, Musovic até nem é a número um no Chelsea. A guardiã de 27 anos é reserva de Ann-Katrin Berger na equipa londrina e, na última época, totalizou apenas 14 jogos.

Mas quem é Musovic? O nome, desde logo, remate para as suas origens. Única quatro filhos a nascer na Suécia, vem de uma família da cidade sérvia de Prijepolje, perto da fronteira com a Bósnia, que fugiu para evitar a guerra.

Zecira queria ser jogadora de ténis de mesa, mas apaixonou-se desde cedo pelo futebol. Começou como jogadora de campo, estreou-se com 13 (!) anos pelo Stattena IF e, em 2015, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Rosengård.

Foi no clube de Malmo que conheceu Amanda Ilestedt, colega da seleção com quem mantém uma forte amizade. As duas fazem questão de partilhar isso mesmo e até têm uma conta conjunta no Instagram (vardagmedoss), onde publicam alguns dos momentos dos bastidores do futebol.

Este perfil foi escrito no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.