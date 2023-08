O Panamá marcou o primeiro golo de toda a sua história em Mundiais femininos e de que forma o fez!

Esta quarta-feira, diante da França, em jogo da terceira jornada do Grupo F, a seleção da América Central colocou-se em vantagem logo no segundo minuto, através de um livre direto de Marta Cox, a vários metros de distância da baliza.

A capitã do Panamá encheu-se de confiança, atirou um remate em jeito e a bola só parou no fundo das redes, na zona do ângulo da baliza. Pauline Peyraud-Magnin não teve qualquer hipótese de defesa e o lance, que já se pode candidatar a livre do ano, levou à euforia e lágrimas das jogadoras do Panamá, que festejaram em comunhão no relvado.

Ora veja: