Os Portland Thorns, dos Estados Unidos da América, oficializou a contratação de Ana Dias.

A internacional portuguesa chega ao clube norte-americano proveniente do Zenit e fica com um contrato válido por uma época, mais uma de opção.

Na Rússia, Ana Dias marcou 36 golos em 70 jogos e conquistou por duas vezes o campeonato, em 2022 e em 2023.

Junta-se agora aos Portland Thorns, atual décimo classificado da Liga norte-americana de futebol feminino, depois de perder na primeira jornada, diante dos KC Current.

📰 | We've acquired Portugal National Team forward Ana Dias for the 2024 season, with a mutual second-year option.



More here: https://t.co/eKe04ANVPF#BAONPDX pic.twitter.com/nph2nCATvW