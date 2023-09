Francisco Neto admitiu que a seleção feminina é uma «locomotiva» para o desporto entre mulheres, enaltecendo que esta é já uma área de trabalho apetecível.



«Sem dúvida, porque há cada vez mais clubes a tempo inteiro e mais agentes desportivos relacionados com o futebol feminino a serem profissionais e a poderem fazer carreira. É algo que tem crescido muito nos últimos tempos e para os alunos esta é uma oportunidade de entrarem no mercado de trabalho e no profissionalismo, que acredito que seja o que muitos sonham», referiu, citado pela Lusa durante a sessão de abertura do mestrado em treino desportivo da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM).



O selecionador português considerou que «há mais interesse» pelo futebol feminino. «Nota-se que há mais interesse. Nota-se no número de conferências pelas quais vamos passando, pelo número de alunos envolvidos, pelo número de estagiários que encontramos nos clubes e pela maior capacidade de ficarem retidos no futebol feminino desses clubes, que também sentem maior necessidade pelo aumento do número de praticantes.»

O técnico, de 42 anos, comandou a seleção feminina no Euro 2017 e 2022 e na estreia em Mundiais e reconheceu que a visibilidade da equipa nacional tem promovido várias modalidades e não apenas o futebol.

«Sem dúvida que estamos a ser uma locomotiva para o desporto feminino. Não é só o futebol e o futsal, felizmente há outras modalidades a fazerem trabalhos incríveis e a também divulgarem e puxarem pelo desporto no feminino. Mas, acima de tudo, é uma mudança de mentalidades nestas novas gerações de pais que olham para estes desportos ditos mais masculinos de uma forma igual para os que seriam mais femininos», enalteceu.

Igualmente presente na sessão, o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) elogiou o trabalho desenvolvido pela FPF no setor e aproveitou a ocasião para clarificar que as críticas sobre as presenças da seleção feminina em Belém se destinavam a Marcelo Rebelo de Sousa e não à equipa nacional.

«Em agosto, fiz uma publicação em que lamentava que a seleção feminina tinha sido três vezes recebida sem nenhum resultado desportivo», referiu Vítor Félix, ressalvando que a observação se dirigia à atitude populista do Presidente da República.

«Se o resultado desportivo for só ganhar, concordo, mas temos de ver de onde vimos e para onde vamos», vincou Francico Neto, em resposta a Félix, com desportivismo.