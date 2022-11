A avançada Kelsey Araújo, que representa os franceses do Le Havre, é a principal novidade na lista de 25 convocadas por Francisco Neto para os embates particulares da seleção portuguesa feminina, com Haiti e Costa Rica, marcados para este mês de novembro.

Para além da jogadora de 24 anos, que ainda não se estreou pela equipa das quinas, o selecionador português promoveu também os regressos de Catarina Amado e Ágata Pimenta relativamente às convocadas para os encontros do play-off’europeu de apuramento para o Mundial2023.

Portugal tem encontro marcado com o Haiti no dia 11 de novembro, às 15h00, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade. Quatro dias mais tarde, a 15 de novembro, recebe a Costa Rica, pelas 18h00, no estádio do Alverca.

A seleção portuguesa prepara a participação no play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo de 2023, no qual vai defrontar o vencedor da meia-final entre Tailândia e Camarões, em fevereiro de 2023, em Hamilton, na Nova Zelândia.

Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Ágata Pimenta (Servette, Sui), Alícia Correia (Sporting), Bruna Lourenço (Sporting), Carole (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp) e Lúcia Alves (Benfica).

- Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Norton (Benfica), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Esp) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica), Kelsey Araújo (Le Havre, Fra), Suzane Pires (Ferroviária, Bra) e Telma Encarnação (Marítimo).