A seleção portuguesa feminina de futebol venceu esta quinta-feria a Sérvia, por 2-1, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em jogo do grupo H da fase de apuramento para o Mundial 2023, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia.

Ana Borges, aos 28 minutos, e Dolores Silva, aos 52, este de grande penalidade, fizeram os golos da seleção comandada por Francisco Neto, que sofreu o 1-1 em cima do intervalo, por Matejic.

A seleção portuguesa soma agora sete pontos e segue na segunda posição do grupo, que é liderado pela Alemanha, com nove.

Portugal viaja no domingo para Sófia onde vai defrontar na terça-feira, no Estádio Lokomotiv Plovdiv, a Bulgária, que segue com zero pontos no sexto e último lugar do grupo H, após as derrotas com a Alemanha (7-0) e Turquia (1-0).

O primeiro do agrupamento qualifica-se para a fase final e o segundo segue para os play-offs.

_

FICHA DE JOGO:

Jogo no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Ao intervalo: 1-1.

Portugal: Patrícia Morais, Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Joana Marchão, Dolores Silva, Andreia Jacinto (Fátima Pinto, 82), Andreia Norton (Tatiana Pinto, 66), Ana Borges (Jéssica Silva, 67), Diana Silva e Francisca Nazareth (Carolina Mendes, 82). Selecionador: Francisco Neto.

Sérvia: Cetinja, Orsoja (Marija Ilic, 77), Slovíc, Nevena Damjanovic (Bradic, 89), Frajtovic, Pavlovic, Stefanovic, Milivojevic (Djordjevic, 81), Mijatovic, Jovana Damnjanovic e Matejic Selecionador: Pedrag Grosdanovic.

Disciplina - cartão amarelo: Pavlovic (9), Catarina Amado (69) e Dolores Silva (71). Cartão amarelo ao treinador Pedrag Grosdanovic (54).

Assistência: 3.821 espetadores.

_