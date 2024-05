A Federação Portuguesa de Futebol informou, esta quinta-feira, que já se encontram à venda os bilhetes para a final da Taça de Portugal feminina, jogo que vai colocar frente a entre o Benfica e o Racing Power.

Os bilhetes para assistir ao jogo terão um preço único de cinco euros e podem ser adquiridos no pontos de venda oficiais dos clubes finalistas., informou a mesma entidade.

De recordar que as duas equipas entram em campo no próximo dia 19 de maio, às 17h15, no Estádio do Jamor.