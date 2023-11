A Liga decretou um minuto de silêncio nos jogos do próximo fim de semana, em homenagem a José Luís Tavares, antigo presidente antigo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que faleceu na quarta-feira, aos 87 anos.

«A Liga Portuguesa de Futebol Profissional vai decretar um minuto de silêncio nos jogos que decorrem no próximo fim de semana, no sentido de homenagear José Luís Tavares, antigo Presidente da Comissão de Arbitragem da LPFP e da APAF, falecido esta quarta-feira. Com este ato, a Liga Portugal presta um justo tributo à carreira e à vida de José Luís Tavares, que dignificou, durante vários anos, o futebol e a arbitragem», refere a Liga, em comunicado.

No próximo fim de semana, há um FC Porto B-Ac. Viseu e um Benfica B-UD Oliveirense, no sábado, respetivamente às 11 e às 18 horas, relativos à 11.ª jornada da I Liga.

Na quarta-feira, também a Federação Portuguesa de Futebol «decretou um minuto de silêncio nas suas competições em memória de José Luís Tavares, entre os dias 23 e 26 de novembro».