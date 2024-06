O Sporting anunciou esta quinta-feira que vai fechar o fosso do Estádio de Alvalade, e com isso o recinto passará a ter mais dois mil lugares.

Em comunicado, os leões deram conta do início da «próxima etapa da Nova Era 2.0, no caminho para o novo desenho do Estádio José Alvalade».

Este projeto, a ter início na época 2024/25, vai ficar concluído em 2025/26, e implementará várias alterações.

Além do fecho do fosso, o clube verde e branco vai ainda alterar os atuais ecrãs gigantes do estádio, o que permitirá «a libertação de novos lugares adicionais».

Além disso, serão criados «lounges de acesso exclusivo a sócios e parceiros com acesso a bar e experiências gastronómicas gourmet diversificadas».

Com os dois mil novos lugares, será redesenhada a oferta dos Lugares de Leão, cuja abertura de venda terá início em outubro de 2024 para «condições especiais Early Lion» e em fevereiro de 2025 para «condições standard».

«Os actuais detentores de Lugares de Leão terão direito a um período prioritário de compra da nova oferta, cujos detalhes serão anunciados em setembro. (…) Dado que a nova oferta apenas estará disponível para a época 2025/2026, caso tenhas Lugar de Leão activo* actualmente, poderás usufruir do mesmo durante a época 2024/2025», lê-se ainda na nota.