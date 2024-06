O Club Brugge garantiu a contratação de Nazinho junto do Sporting, assinando com o jovem lateral esquerdo por quatro temporadas (até 30 de junho de 2028). Pela transferência, o clube pagará à SAD leonina dois milhões de euros, mais 10 por cento de uma futura transferência.

Recorde-se que Nazinho já cumpriu a última temporada no clube belga, por empréstimo do Sporting, com opção de compra fixada em dois milhões de euros. Durante a época passada acabou por convencer os responsáveis do Club Brugge, que avançaram para a contratação em definitivo do jogador.

«Sentámo-nos à mesa com o Sporting nos últimos meses e estamos extremamente satisfeitos por podermos concluir com sucesso esta transferência definitiva», referiu o diretor técnico do Cercle Brugge, Rembert Vromant, em declarações ao site oficial do clube.

«Estamos convencidos de que Nazinho, com base nos seus jogos e treinos, tem potencial para levar o Cercle a um próximo nível, com a sua velocidade, excelente mentalidade e versatilidade. Pode jogar como defesa, lateral ou ala. Além disso, já conhece bem os nossos princípios de jogo e integrou-se muito bem no grupo.»